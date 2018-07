Vrouw raakt lichtgewond bij mishandeling op Houtplein

Zondagavond stond zij rond 19.30 uur met een kennis te praten bij de bushalte bij de Tempelierstraat, toen een jongen op haar afkwam. Zij zou te lang of te nadrukkelijk naar hem hebben gekeken. De jongen heeft haar vervolgens vastgegrepen en meerdere keren in haar gezicht gestompt. Hierna is hij weggefietst in de richting van de Grote Houtstraat.

De politie is op zoek naar getuigen van het incident.

De dader is tussen de 14 en 16 jaar oud met een licht getint uiterlijk. De jongen had kort zwart haar en was ongeveer 1.80 meter lang, met een dun postuur. Hij droeg zondagavond een wit hemd zonder mouwen, een korte broek en zwarte slippers.