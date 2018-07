Bus 2 in Haarlem toch langs korte omleidingsroute

Op advies van de politie was er in eerste instantie niet voor de omleidingsroute over de Zomervaart gekozen, meldt de gemeente in een persbericht. De klinkerweg langs de Sint Bernardusschool zou niet veilig genoeg zijn om grote bussen te laten rijden. Bij eerdere omleiding in 2001 was de bus wél over deze route geleid.

Veel oudere bewoners hebben zich beklaagd over de omleiding. De route die nu was uitgestippeld zou veel te ver weg zijn.

De nieuwe omleidingsroute voor bus 2 gaat per 22 juli in. De gemeente wil in de zomervakantie de veiligheid in de gaten houden. Er worden dan eventueel verkeersmaatregelen getroffen voor de schoolkinderen als de vakantie weer voorbij is.

Zodra de helft van de wegwerkzaamheden in oktober klaar zijn, kan bus 2 ook door de Teding van Berkhoutstraat rijden. Hierdoor blijft het openbaar vervoer volgens de gemeente het beste bereikbaar voor de reizigers uit de Slachthuisbuurt en de Amsterdamsebuurt.