Haarlems bedrijf kapt tientallen besmette iepen

Het warme, droge weer de afgelopen tijd is heerlijk zomers, maar zorgt er ook voor dat iepen vatbaarder zijn om ziek te worden. De ziekte, die ook wel de Dutch elm disease wordt genoemd, vindt zijn oorzaak in schimmels. Deze schimmel verspreidt zich door een klein beestje: de iepspintkever.

Dit insect legt haar eitjes in dode of kwetsbare bomen en wanneer de jonge kevertjes uitvliegen, nemen ze schimmelsporen mee naar andere iepen waardoor deze ziek kunnen worden. Een andere reden voor besmetting kan zijn omdat boomwortels elkaar onder de grond aanraken of door het transport van hout waar de kevertjes in zitten.

Volgens onderhoudsbedrijf Spaarnelanden, die namens de gemeente Haarlem de operatie uitvoert, is het belangrijk om zo snel mogelijk in te grijpen wanneer er vermoedens zijn dat een boom besmet is.

Kevertje

"Zodra het kevertje is aangetroffen op een boom, wordt al besloten om de boom te kappen, zelfs nog voordat duidelijk te zien is dat de boom is besmet. Hoe sneller je erbij bent, hoe beter", zegt woordvoerder Monique van der Velden tegen NH Nieuws.

"Wanneer je de boom kapt, wordt de sapstroom doorbroken en is de kans op verspreiding een stuk kleiner."

Harder

Het onderhoudsbedrijf heeft het idee dat dit jaar de ziekte harder toeslaat dan andere jaren. Dit komt vermoedelijk niet alleen door het droge weer, maar ook omdat vorig jaar een mastjaar was. Tijdens een mastjaar produceert een boom meer zaden, waardoor de weerstand van de boom hierna lager is en dus makkelijker ziek wordt.

De gemeente Haarlem gaat ervoor zorgen dat de gekapte iepen vervangen worden door soortgenoten die resistent zijn tegen de ziekte. Dit zullen dan jonge bomen zijn, dus het duurt nog wel een aantal jaar voordat deze bomen de oude bomen volwaardig kunnen vervangen.