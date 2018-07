Verwarde man in onderbroek dringt woningen binnen in Haarlem

De verwarde man was verschillende woningen aan Het Krom binnengegaan. In de huizen bleef hij steeds een paar minuten, waarna hij weer vertrok. Gealarmeerde agenten zagen de man in een slip een woning uitkomen en zetten de achtervolging in.

In een poging uit handen van de politie te blijven, beklom de man onder meer een brandtrap, schuilde achter een molen, sprong in een bootje, klom op muurtjes en sprong diverse tuinen in.

De politie zette uiteindelijk een politiehond in om de man aan te houden. Daarbij werd hij in zijn knieholte gebeten. De 28-jarige man is overgedragen aan een zorginstantie.