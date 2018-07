Vrouw steelt van bankrekening bejaarde met gestolen pinpas

De vrouw rekende rond 13.15 uur af bij een winkel in de Grote Houtstraat. Daarna deed zij haar portemonnee weer terug in haar tas. Toen zij even later in een andere winkel merkte dat haar portemonnee was verdwenen, blokkeerde zij haar pas direct. Er bleek toen al ruim 1.700 euro gepind te zijn met haar bankpas.

Bij pinautomaten in Haarlem werd drie keer geld opgenomen: om 13.24 uur op het Verwulft en om 13.28 én 13.29 uur op de Drossestraat. Daarnaast werd er voor ruim 600 euro aan muntgeldrollen opgenomen in Heemstede.

De politie heeft nu beelden van de vrouw, die ook te zien zijn in het opsporingsprogramma Bureau NH, vrijgegeven.