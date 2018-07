Parkeerverbod rondom Pim Mulierstadion tijdens Honkbalweek

Het parkeren tijdens de Honkbalweek zou voor overlast gaan zorgen, meldt de gemeente Haarlem. Buurtbewoners krijgen een parkeerontheffing die ze achter hun autoruit moeten plaatsen. Parkeren zonder ontheffing kan een boete van 104 euro opleveren.

De Honkbalweek is een internationaal sportevenement. De eerste keer dat de week werd gehouden was in 1961. Vanaf 1972 was het een tweejaarlijkse toernooi in de even jaren. Het Nederlands team was vaste deelnemer aan het evenement. Oranje won in 2016 de laatste editie.

Nederland won ook in 2004, 2006 en 2010. Grootmacht Cuba werd toen steeds verslagen in de finale. Ook de Verenigde Staten en Japan waren trouwe deelnemers in het Pim Mulierstadion.

De gemeente raad aan om met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Autorijders kunnen parkeren bij het Kennemer Sportcenter.