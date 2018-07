Een getuige belde de politie toen hij of zij twee mannen in de woning zag, omstreeks 06.50 uur. Toen de agenten ter plaatse kwamen stonden de mannen in de tuin van de woning. Ze hadden inbrekersgereedschap bij zich. De mannen zijn 31 en 34 jaar en afkomstig uit Haarlem.

De politie is een buurtonderzoek gestart. Hierdoor kwamen ze erachter dat er ook in twee schuurtjes was ingebroken. De eigenaren van het huis hebben aangifte gedaan.