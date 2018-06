Meerderheid Haarlemse raad wil parkeerduur verruimen naar drie uur

Volgende week moet duidelijk worden hoe de nieuwe parkeerregeling concreet vorm krijgt. De VVD pleit ervoor om geen parkeerduurbeperking in te voeren tot 15.00 uur. Daarna komen de wijkbewoners thuis en moeten zij weer zoveel mogelijk vlak bij huis kunnen parkeren, is het idee. Bezoekende automobilisten mogen daarna maximaal drie uur parkeren.

Deze maatregel in combinatie met een lager tarief in de parkeergarages, moet voorkomen dat bezoekers van de stad hun auto in de woonwijken parkeren. In eerste instantie werd besloten om maar één uur parkeren toe te staan, maar dit leverde veel problemen op.

Hoewel de VVD nu meedenkt over deze maatregel, is de partij het nog steeds niet eens met het nieuwe Haarlemse parkeerregime. Dat de woonwijken niet langer het exclusieve domein zijn van vergunninghouders en hun eigen bezoekers is volgens Mirjam Otten 'tenenkrommend'. "Er rest ons nu niets anders dan pleisters op de wonden te plakken."

Wethouder Cora-Yfke Sikkema streeft ernaar om in augustus het "flitsparkeren" om te zetten in de nieuwe regeling.