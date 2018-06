Haarlem wil snorfietser ook van fietspad naar weg

Naar verwachting gaan snorfietsers in de hoofdstad begin 2019 met helm op naar de rijbaan. Gemeenten hebben van de overheid groen licht gekregen om vanaf 1 juli te bekijken hoe snorfietsers naar de rijbaan kunnen verhuizen.

Wethouder Sikkema van de gemeente Haarlem laat schriftelijk aan NH Nieuws weten dat zij blij is dat het nu mogelijk is om snorfietsers te verwijzen naar de rijbaan. "En dat willen we ook gaan doen. Om zoiets ook op een veilige manier in te kunnen voeren, is inzicht nodig in de plaatselijke omstandigheden. Dit wordt momenteel onderzocht en dat kost enige tijd."

De resultaten van het onderzoek worden volgens de wethouder halverwege volgend jaar aangeboden aan de gemeenteraad.