Meer dan 30 procent Haarlemse huishoudens heeft geen motorvoertuig

In totaal had 32,6 procent van de huishoudens in Haarlem geen gemotoriseerd voertuig voor de deur staan, blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Groningen (52,0) en Amsterdam (52,7 procent) zijn de enige gemeenten waarbij meer dan de helft van de huishoudens geen motorvoertuig bezit.

Landelijk

In totaal is het aantal procent huishoudens in Nederland zonder motorvoertuig 2,1 miljoen. Met name de laagste inkomens hebben geen motorvoertuig. Van de ruim drie miljoen huishoudens in deze groep had 46 procent geen motorvoertuig en bezat 27 procent geen rijbewijs. In vrijwel alle huishoudens in de hogere inkomensklasse was wel een motorvoertuig aanwezig.

De meeste huishoudens waarin een gemotoriseerd vervoermiddel ontbreekt, zijn in zeer sterk verstedelijkte gebieden te vinden. In deze gebieden had 63 procent van de huishoudens met een laag besteedbaar inkomen geen motorvoertuig. In niet-stedelijke gebieden was dat 27 procent.

Universiteitssteden

In universiteitssteden komen voertuigloze huishoudens het vaakst voor. Na Groningen volgen Wageningen (39,8 procent) en Delft (38,3 procent). In de Gelderse gemeente Rozendaal zijn de voertuigloze huishoudens met een laag inkomen veruit in de minderheid (5,1 procent).

Als huishoudens een motorvoertuig bezitten, is dat in 95,3 procent van de gevallen een auto. 30 procent van de Nederlandse huishoudens heeft twee auto's of meer. Als in een huishouden een brommer of motor aanwezig is, dan is er meestal ook een auto. 3,2 procent bezit alleen een gemotoriseerde tweewieler en 6 procent heeft alleen een bestelauto.