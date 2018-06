17-jarige jongen aangehouden in gestolen auto in Haarlem

De auto, een Opel Karl, bleek gestolen te zijn in Amstelveen. De autosleutels had de jongen gestolen tijdens een woninginbraak aan de Oostermeerweg in Amstelveen.

De jongen had een joggingbroek aan, waarvan eerder het bonnetje in een tas in het overvallen huis was gevonden. In deze tas zat ook een breekijzer.

In de omgeving van de Oostermeerweg werden in dezelfde nacht meerdere inbraken gepleegd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de inbraken. In de auto werden spullen aangetroffen die waren gestolen in Duivendrecht.

De jongen heeft een beroep gedaan op zijn zwijgrecht.