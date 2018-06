Gemeente: stijgende lijn in huishoudboekje Haarlem

De vaste schuld is gedaald van 486 miljoen euro naar 475 miljoen euro, laat de gemeente weten in een persbericht. Dit was één van de speerpunten de afgelopen vier jaar van het vorige college.

Vorig jaar werd de stijgende lijn al ingezet, waardoor het gemeentebestuur meer armslag had voor onder andere woningbouw, sport en huisvesting van scholen.

In het nieuwe coalitieakkoord is er afgesproken dat de schuld per inwoner de komende jaren licht mag stijgen, om zo nog meer te investeren in vooral woningbouw. Maar naar verwachting zal deze schuld dalen als er meer inwoners zijn.