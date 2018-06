Man met mes pleegt overval op tabaksspeciaalzaak Schoterweg

Dat bevestigt een politiewoordvoerder tegenover NH Nieuws. Bij de overval is niemand gewond geraakt en hoogstwaarschijnlijk niets buitgemaakt. Het is nog onbekend wat zich in de winkel heeft afgespeeld.

Nadat de man de winkel had verlaten, is hij richting de Kennemerstraat gefietst. Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar een fietsende man met een pilotenbril van circa 20 jaar oud en ongeveer 1,70 meter lang. Wie hem ziet krijgt het advies hem niet zelf te benaderen, maar 0900-8844 te bellen.