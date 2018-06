De brand werd rond 05.15 uur ontdekt, de auto stond toen al volledig in de brand.

Het voertuig is door de politie met lint afgezet en er zal een sporenonderzoek worden gedaan. Onderzocht wordt of de auto opzettelijk in de brand is gestoken.

In de nacht van afgelopen donderdag op vrijdag stonden nog twee auto's in brand. Op de Delftlaan stond toen een personenauto in brand en bij de Albert Schweitzerlaan brandde een bestelbusje uit.