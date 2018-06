Een paar agenten zagen in het Groenendaalsebos een auto staan met daarin twee jongens. In de auto rook het naar hennep. Er bleken inderdaad dertien zakjes met hennep in de auto te liggen.

De agenten herkenden een van de inzittenden, de 19-jarige man, omdat hij al eerder met drugs in aanraking was geweest. Tegen hem is een proces verbaal opgemaakt.