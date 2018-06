Gemeente wil oplossing parkeerproblematiek in Haarlem

Haarlem heeft onlangs het "flitsparkeren" van één uur in wijken rondom het centrum ingevoerd, om te voorkomen dat hier de parkeerplekken lang bezet gehouden worden. Bezoekers van de binnenstad zouden kunnen uitwijken naar de goedkopere plekken in deze woonwijken.

Maar ondernemers en zorgverleners in deze wijken zien hun klanten in grote problemen komen. "Als jullie uit eten gaat, hoe lang doet u over een beetje gezellige avond te hebben?", vroeg een restauranthouder aan de raadsleden.

Het restaurant is gevestigd bij de Amsterdamse Poort in het Scheepmakerskwartier. Voorheen kon daar gewoon betaald geparkeerd worden, nu moeten de klanten binnen één uur hun pasta naar binnenwerken. Want je kan niet bij betalen bij de parkeerautomaat.

Uitzonderingen

De maatregel is ingevoerd op aandringen van de gemeenteraad, waarbij wethouder Cora-Yfke Sikkema al waarschuwde voor deze problematiek. Ze vindt het niet wenselijk om nu weer overal uitzonderingen te gaan creeëren bij de betreffende restaurants, fysiotherapeuten of sportverenigingen.

"Er is ook niet één scenario dat alles perfect oplost." Een verruiming van 1 naar 3 uur 'flitsparkeren' lijkt haar wel een goed idee, maar ze denkt dat het niet al heel snel ingevoerd kan worden.