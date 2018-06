Op het moment van de brand was in de woning niemand thuis. De brand zorgde voor veel schade in de woning. Ook in een naastgelegen woning is rook binnengekomen. Omliggende panden zijn afgezien van de rook niet beschadigd geraakt.

Één omwonende is door de ambulance meegenomen voor controle. Volgens Haarlems Dagblad gaat het om een zwangere vrouw die rook heeft ingeademd.