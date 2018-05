Baby Aarini Suri 160 duizendste inwoner Haarlem

Haarlem had al eerder meer dan 160 duizend inwoners, maar na het record in 1967 van 173.133 daalde het aantal door het wegtrekken van werkgelegenheid in de stad. In 1994 zakte het inwoneraantal zelfs onder de 150.000.

Volgens burgemeester Wienen kwam dat ook omdat we steeds groter zijn gaan wonen. "Dat, en de toenemende vergrijzing zorgt er ook voor dat de gemiddelde grootte van een huishouden in Haarlem van 4 naar 2 personen is gedaald."

Wienen benadrukt dat er meer woningen gebouwd moeten worden om voldoende woningen voor Haarlemmers en hun kinderen te genereren.

Aarini kreeg van burgemeester Jos Wienen het boekje 'Mugje' over activiteiten voor kinderen in Haarlem.