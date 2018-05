De Philharmonie maakt zich klaar voor concert Marilyn Manson

De Philharmonie organiseert het optreden samen met het Haarlemse poppodium Het Patronaat. "De stoelen gaan er uiteraard uit en dan is er plaats voor zo'n 1.600 bezoekers", aldus Lampe. Het concert vindt plaats op 30 mei en is al uitverkocht.

Zoals alle grote artiesten heeft Manson ook zijn eisen voor het podium. "We moesten de kleedkamer zwart schilderen en er zwarte vloerbedekking inleggen", vertelt Lampe. "Het was allemaal wit, maar misschien houden we het wel zo."

Er worden ook zwarte doeken opgehangen, maar het eeuwenoude orgel blijft gewoon op zijn plek. "Als de toetsenist van Manson erop wil spelen, dan mag dat. Maar dat moeten ze wel even van tevoren aangeven. De toetsenist van Within Temptation heeft er ook tijdens een optreden op gespeeld."

Grote namen

Opvallend is dat er steeds vaker grotere namen in Haarlem staan in plaats van in Amsterdam. Zo komt de rockband Marillion ook naar de Philharmonie.

"Uiteraard is het prijskaartje van Manson lager dan in de jaren negentig dat is natuurlijk zo. We gaan er niet op inleveren om dit soort bands hiernaartoe te halen. Maar het is mooi om te zien dat dit soort artiesten ook buiten Amsterdam kijkt naar geschikte podia", zegt Lampe.

Populair

Marilyn Manson was in de jaren negentig wereldwijd enorm populair onder jongeren. Buddie Ter Meulen, eigenaar van de Haarlemse Popshop, was toen ook fan en heeft een kaartje gekocht voor het optreden. "Manson schopte overal tegenaan, tegen Amerika, tegen de kerk. Als jongere vind je dat opstandige natuurlijk mooi."

Volgens Ter Meulen is de combinatie van Manson met het podium zo gek nog niet. "Manson speelt misschien iets minder hard dan vroeger en zijn muziek leent zich ook wel voor bijvoorbeeld violen", aldus Buddie ter Meulen.