Overzicht: Dit zijn de leukste gratis feesten in Haarlem tijdens Koningsdag

Burgemeester Jos Wienen opent Koningsdag in Haarlem tijdens een Zing-In in de Grote of Sint-Bavokerk. Vanaf 10.00 uur verzorgt het Haarlems Symfonisch Blaasorkest een concert. Later verzorgen Trio Bijlsma-Hooglugt, Joop Kooger, John Erich en Theaterkoor Blue Moon een optreden. Stadsdichter Willemien Spook draagt een Koningsdaggedicht voor.

Het thema van de dag is 'Sentimental Journey', de presentatie is in handen van Joost Mulder.

Waar? Grote Markt 22

Wanneer? Koningsdag, zaal opent vanaf 09.30 uur

Voor alle leeftijden

Stalker Koningsdag - Prinsenhof

Voor Haarlemmers die vinyl prefereren boven orgelmuziek organiseert Club Stalker dit jaar de tweede editie van Stalker Volop Oranje. Van 12.00 tot 23.00 uur draaien dj’s als Dimitri, Miss Melara en Alexander Koning platen op het Prinsenhof (bij het Stedelijk Museum). Ook DdN, winnaar van Haarlemse DJ contest, zal achter de knoppen staan.

Hierna vindt nog een afterparty plaats in Club Stalker. Die line-up hiervoor blijft geheim.

Waar? Prinsenhof

Wanneer? van 12.00 tot 23.00 uur

Voor 18 jaar en ouder

De Lange Heer is Koning 2018

Het Kingsday Outdoor Festival van De Lange Heer Is Koning kent inmiddels de slagen van de zweep. In 2018 viert het feest haar lustrum als naar eigen zeggen 'enige echte originele Koningsdag-rave in Haarlem'.

Bij dit feest luister je naar beats van Haarlemse DJ’s waaronder STEF, Jeffrey Leon Wielingen, Anthony Who en DJ Timo de Reuver. Dertien dj's treden op tussen 11.00 en 22.00 uur.

Waar? Lange Herenstraat 6

Wanneer? Van 11.00 tot 22.00 uur

Voor 18 jaar en ouder