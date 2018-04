Economie Haarlem met 3,6 procent gegroeid

Van de grote steden in Nederland, groeide de economie van Amsterdam het meest, met 3,9 procent. Dit kwam vooral door een flinke groei in de groot- en detailhandel. Rotterdam en Utrecht volgen met stijgingen van respectievelijk 3,3 en 3,2 procent. In Den Haag bleef de groei beperkt tot 2,6 procent.

Vorig jaar realiseerden de regio's rondom Eindhoven en Almere de grootste economische groei in Nederland. Beide regio's noteerden een stijging van 4,9 procent ten opzichte van 2016.

In heel Nederland groeide de economie in 2017 met 3,2 procent. Dit was een flink hogere groei dan in de jaren daarvoor.