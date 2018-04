Overzicht: Hier zijn de vrijmarkten in Haarlem en dit zijn de regels

De vrijmarkt in Haarlem vindt plaats tussen 7.00 en 17.00 uur. Het Stichting Oranje Comité Haarlem verwacht dat er zo'n 7200 vierkante meter aan vrijmarkt komt in de stad.

In de binnenstad kunnen mensen hun kleedje neerleggen in het gebied tussen de Leidsevaart, de Singels, het Spaarne en de Vesten. Ook is er een vrijmarkt op het Marsplein, Californieplein, Oranjeplein, de Zaanenlaan, Middenweg, Orionweg en sportterrein Kleverlaan. Van te voren een plek reserveren mag niet.

Het is alleen toegestaan om op de stoep of aan de randen van de doorgaande rijweg een kleedje te hebben, omdat de weg vrij moet zijn voor eventuele hulpdiensten. Het is niet toegestaan om voor winkels en horecazaken te zitten. Ook op deze locaties, zoals op het Stationsplein, de Kruisstraat, Jansstraat, Gedempte Oude Gracht is dat niet mogelijk.

Geen alcohol

Er mogen in Haarlem alleen gebruikte artikelen worden verkocht. Het is niet toegestaan om alcohol te verkopen of om te bakken en braden op open vuur.

Spullen die niet verkocht zijn moeten weer worden meegenomen. Verder mogen er geen partytenten of kraampjes worden opgezet of afdakjes worden gemaakt.