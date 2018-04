Overzicht: Dit moet je weten over het Bloemencorso Bollenstreek in Haarlem

Het is de 71ste keer dat het Bloemencorso plaatsvindt in de Bollenstreek. Het thema van de versierde praalwagens is dit jaar "cultuur". De wagens komen zaterdag rond 20.45 in Haarlem aan aan via de Herenweg en de Westelijke Randweg.

Vrijdagavond start het verlichte Bloemencorso in het centrum van Noordwijkerhout, om na de zaterdagse tocht in Haarlem te eindigen. Het bloemencorso begint zaterdag in Noordwijk om 9.30 uur en rijdt via Voorhout, Sassenheim, Lisse, Hillegom, Bennebroek en Heemstede naar Haarlem.

De wagens rijden via de Wagenweg, Westerhoutpark, Hazepaterslaan, Van Eedenstraat, Houtplein, Grotehoutbrug, Kleine Houtstraat, Kamerpvest, Turfmarkt, Gedempte Oude Gracht en Verwulft. De tocht eindigt op het Raaks rond 21:40 uur.

Ook zondag zijn de wagens nog te bekijken. Een deel van de optocht staat dan op de Gedempte Oude Gracht.

Bloemenweekend

Het hele weekend vindt ook het bloemenweekend plaats in Haarlem. Op alle dagen zijn er activiteiten voor kinderen, zoals het maken van sieraden van bloemen.

Op zaterdag is er een kinderbloemencorso om 16.45 uur. Kinderen kunnen vanaf 16.00 uur hun fietsen versieren om mee te fietsen. De route begint voor de Wilhelminakerk op de Gedempte Oude Gracht en gaat richting Spaarne en de binnenstad weer terug naar de kerk. De tocht duurt een uur en een kwartier en is gratis.

Op zondag is er in de Koningstraat een stilstaand corso van Oldtimers. Ook is er een markt op de Kleine Houtstraat en kunnen de praalwagens op de Gedempte Oude Gracht bekeken worden.

Sint Bavo

De Nieuwe Bavo Kathedraal komt tijdens het weekend vol met bloemen te staan. Ruim honderd studenten gaan de kathedraal "omtoveren in een sprookjesachtige romantische omgeving" is te lezen op de website De Nieuwe Bavo Bloeit. Ook zijn er rondleidingen door de kathedraal en demonstraties bloemschikken.

Op vrijdagavond vindt er om 21:30 uur een lichtshow plaats, die "het immense gebouw een bijzondere uitstraling in het thema bloemen en cultuur zal geven". 65-plussers krijgen op vrijdagmorgen twee euro korting op de toegangsprijs.