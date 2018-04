GroenLinks, PVDA, D66 en CDA gaan formatiefase in

Er zou een goede basis liggen om tot een coalitieakkoord te komen, melden de potentiële coalitiepartijen.

De vier partijen willen de komende jaren woningschaarste aanpakken en woningen betaalbaar houden zonder in kwaliteit in te leveren. Daarnaast is een doel om Haarlem groener en duurzamer te maken, zonder de gemeentelijke financiën te veel te beroeren.

''Ik heb er alle vertrouwen in dat we met zijn allen in staat zijn om tot een akkoord te komen waarmee we iets heel moois neer kunnen zetten voor de stad in de komende jaren”, verklaart Robbert Berkhout (GroenLinks).

Aandachtspunten

Vrijdag 20 april bieden de onderhandelende partijen Haarlemmers de mogelijkheid om aandachtspunten mee te geven voor bij de formatiebesprekingen.

Dat gesprek vindt plaats tussen 16.00 uur en 18.00 uur bij Pippa’s op Stationsplein 64-66.