Kenaupark binnenkort afgesloten voor doorgaand verkeer

Door de afsluiting is er geen doorgaande route meer voor autoverkeer van en naar Haarlem-Noord.

De maatregel is na overleg met de Fietsersbond, verkeerspolitie, bewoners en ondernemers tot stand gekomen en is bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. De afsluiting voorkomt 4000 verkeersbewegingen per etmaal door het park.

Daarnaast heeft de gemeente als doel om het Kenaupark groener en autoluw te maken.

Gewend

Het park was al tijdelijk afgesloten voor auto’s. Het verkeer is dus reeds aan de binnenkort permanente situatie gewend. Volgens tellingen ontstaan er door de maatregel geen knelpunten in de directe omgeving.

Op dit moment worden er nog enkele technische aanpassingen aan de inrichting van het park uitgevoerd. Tot deze zijn afgerond blijft de huidige afsluiting aan de zuidzijde in stand.