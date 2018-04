Aantal miljoenenwoningen in Haarlem gestegen met bijna 45 procent

In totaal heeft de stad in 2017 ongeveer 950 woningen die meer dan 1 miljoen waard zijn, meldt vastgoedonderzoeker Calcasa donderdag. De precieze stijging ten opzichte van 2016 is 44,4 procent.

Een van de straten met de goedkoopste woningen van Nederland ligt ook in Haarlem: de Ierlandstraat. Daar staan ongeveer acht woningen van 160.000 euro.

De gemeente Amsterdam telt de meeste miljoenenwoningen: 8.400. Op de tweede en derde plaats staan Den Haag (2.450) en Wassenaar (1.900).

Toename

Vorig jaar is het aantal miljoenenwoningen in Nederland met 37 procent toegenomen naar 42.300. Niet eerder waren zo veel huizen 1 miljoen euro of meer waard.

In 2008 waren er nog 28.100 miljoenenwoningen in Nederland. In de periode van 2008 tot en met 2013 daalde het aantal met 43 procent. Op het dieptepunt van de crisis hadden slechts zestienduizend koophuizen een waarde van 1 miljoen euro of daarboven.