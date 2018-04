Politie neemt vals geldbiljet in beslag in centrum Haarlem

Rond 1.50 uur kreeg de politie een melding van een horecagelegenheid dat een bezoeker had proberen te betalen met een vals geldbiljet. Na onderzoek van de politie blijkt dat er geen sprake was van valse opzet.

Het geldbiljet is momenteel in beslag genomen en wordt onderzocht door de forensische opsporing. Het gaat om een briefje van 50 euro.

Eind februari waarschuwde de politie van Haarlem al dat er vals geld in de stad in omloop is. De laatste tijd hebben agenten diverse meldingen binnengekregen dat er betaald is met neppe biljetten. In de meeste gevallen gaat het ook om briefjes van 50 euro.