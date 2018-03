Stadskrant gemeente Haarlem gaat stoppen

De gemeente laat in een persbericht weten dat zij in een communicatieonderzoek hebben gemerkt dat inwoners verschillende voorkeuren hebben voor gemeentenieuws.

Daarom wil de gemeente het nieuws op verschillende manieren gaan aanbieden, waaronder op social media en door middel van een gecombineerde online nieuwsbrief, waarin bewoners zelf categorieën kunnen kiezen. Ook krijgen bewoners een brief wanneer er zaken zijn die hen direct aangaan.

Uit het onderzoek zou naar voren zijn gekomen dat het inwoners niet uitmaakt of zij een artikel lezen in de krant van een gemeente of in een andere krant. Daarom wil de gemeente bij belangrijk nieuws advertentieruimte in een lokale krant van Haarlem willen inkopen.