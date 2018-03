Verkiezingen Haarlem: Stembureau station per ongeluk later open

Doe de stemhulp | Stemlokalen in jouw buurt | Volg ons verkiezingsblog

Het stembureau in de bibliotheek op het Haarlemse station ging woensdag per ongeluk om 7.10 uur open in plaats van 6.00 uur, meldt Haarlem 105. Dat kwam door miscommunicatie. De vrouw die het gebouw kwam openen, wist niet dat het gebouw om 6.00 uur al open moest.

De leden van het stembureau en de voorzitter waren wel bij de openingstijd aanwezig.

Wie gaat stemmen op het stembureau op Station Haarlem, heeft ook de optie om live toegezongen te worden door een medewerkster van het stembureau. In haar serenade richt ze zich op jongeren die voor het eerst mogen stemmen.

Middernacht

Haarlemmers konden vanaf middernacht hun stem uitbrengen op een bijzondere locatie: het Patronaat. In het poppodium werd het Stemfeest gehouden, onder muzikale begeleiding van de band Walzburg.

Burgemeester Jos Wienen heeft de eerste stem uitgebracht. "Ik heb nog nooit zo vroeg gestemd en ook nog nooit zo laat", aldus de burgemeester.

Voor burgemeester Wienen wacht er waarschijnlijk nog een tweede gang naar het stemhok. "Ik heb nog niet gestemd voor het referendum. Ik denk er nog even over na. Ik ben er eigenlijk niet zo gelukkig mee om over zo'n ingewikkeld onderwerp bij referendum te gaan beslissen. Dus ik zal nog zien. Ik heb nog een aantal uren om te beslissen of ik het wel of niet zal doen."