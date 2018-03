Aantal autodiefstallen in de stad flink gestegen

Dit komt neer op 2,4 diefstallen per duizend personenauto's. Dit blijkt woensdag uit door Localfocus uiteengezette cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Landelijk is juist een daling te zien: het aantal autodiefstallen dat bij de politie is aangegeven is tussen 2010 en 2017 met 40 procent afgenomen. In Haarlem ging het in 2010 nog om 125 gestolen personenauto's.

De vier grote steden en hun aangrenzende gemeenten hebben vaker dan elders in het land te maken met autodiefstal. Ook Limburgers hebben er opvallend vaak last van, onder meer in Maastricht, Heerlen en Valkenburg (bijna zeven op duizend auto's werden gestolen), blijkt uit cijfers van het CBS.

​