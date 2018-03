Werkzaamheden Einsteinstraat Haarlem uitgesteld door koud weer

Het is momenteel -6 graden met windkracht 5. In Haarlem geldt code geel, net als in het hele land. De gevoelstemperatuur is -15.

Als het op 5 maart minder koud is zullen de werkzaamheden aan de straat wel beginnen, meldt de gemeente Haarlem. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Spaarnelanden in opdracht van de gemeente en duren een aantal dagen.

In november vorig jaar is er tijdens een bewonersmiddag nagedacht over de herinrichting van de straat. "De opgehaalde ideeën en wensen zijn meegenomen in het plan", aldus de gemeente.