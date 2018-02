'Schilderij van kunstenaar Rik van Iersel gestolen uit de Vishal'

De beeldend kunstenaar vertelt aan het Haarlems Dagblad dat hij "stomverbaasd" was toen hij hoorde dat een van zijn werken is meegenomen. Vermoedelijk is het in een onbewaakt ogenblik van de muur gehaald.

Volgens Van Iersel gaat het om een heel klein schilderijtje dat vorige week is ontvreemd. De kunstenaar zegt tegen de lokale krant dat het waarschijnlijk is gebeurd tijdens de opening van de expositie of een dag daarvoor.

De Vishal kon aan NU.nl niet bevestigen dat er tijdens de opening een schilderij gestolen is. Wel is er bij het personeel een mail rondgestuurd waarin staat dat "bezoekers niet te dicht bij de schilderij mogen komen" en dat "medewerkers daar alert op moeten zijn".