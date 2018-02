'Hond gered uit brandend huis Haarlem'

De bewoner van het huis was aan het koken toen hij gebeld werd, meldt Haarlems Dagblad vrijdag.

De man was even afgeleid en toen hij terugkwam in de keuken bleek de vlam in de pan te zijn geslagen. Hij heeft zelf geprobeerd de brand te blussen, maar dat lukte niet. De brandweer slaagde daar uiteindelijk wel in. De man had de sleutels van zijn woning binnen laten liggen, waardoor de brandweer de deur moest forceren om een hond uit het brandende huis te halen.

De bewoner en zijn hond zijn nagekeken door de hulpdiensten. Door het incident was de Ramplaan tijdelijk afgesloten voor verkeer, aldus de krant.