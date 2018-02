Doorsnee vermogen Haarlem met bijna 3.000 euro gestegen

In 2016 kwam het gemiddelde vermogen uit op 22.100 euro. Dat meldt LocalFocus woensdag op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Laren was in 2016 de meest vermogende gemeente met een doorsnee vermogen van bijna 281.000 euro. Verder staan in de top tien maar liefst zes Noord-Brabantse gemeenten. In Sint Anthonis, Alphen-Chaam, Oirschot, Haaren, Reusel-De Mierden en Hilvarenbeek wonen naar verhouding veel ouderen met een flink vermogen.

Het CBS benadrukt dat prijsstijgingen en -dalingen van woningen een grote invloed op het doorsnee vermogen hebben. Bijna drie op de vijf huishoudens hadden in 2016 een eigen woning.

Laagste vermogen

Rotterdamse huishoudens hadden in 2016 met 1.900 euro het laagste doorsnee vermogen. Ook Den Haag (3.700 euro) en Amsterdam (4.000 euro) komen in de top tien voor. Utrecht juist niet, maar ook in deze stad is het doorsnee vermogen relatief laag (5.700 euro)

Het CBS legt uit dat in grote steden relatief veel jongeren, ontvangers van uitkeringen en personen met een niet-westerse migratieachtergrond wonen. Dit zijn groepen die doorgaans weinig vermogen hebben.