Haarlem nodigt Oostenrijkse striptekenaar uit voor stadsportret

Lust zal haar ervaringen en observaties van Haarlem in een getekend stadsverhaal verwerken. Dit boek zal vervolgens gespresenteerd worden tijdens de Stripdagen 2018, die op 25 mei van start gaan.

De striptekenaar zelf is van 12 tot 25 februari in Haarlem. Naast het maken van het stadsverhaal zal Lust ook in gesprek gaan over haar werk en haar ervaringen met de stad. Deze bijeenkomst is op 16 februari om 19.00 uur bij Platform voor Kunsten.

Het programma bestaat uit een interview met Ulli Lust door cultuurkenner Louis Pirenne. Daarnaast zal stripprofessor Joost Pollmann een lezing geven over de Duitse stripcultuur. Ook zal er een artist-talk zijn met Lust.

De Oostenrijkse Lust verwierf in Nederland bekendheid met haar graphic novel 'Vandaag is de laatste dag van de rest van je leven', dat zowel in Nederlands als in het Engels werd vertaald. Ze ontving meerdere internationale prijzen voor haar werk, waaronder een Times Book Award en een Ignatz Award.