Betaald parkeren stadsdeel Oost uitgesteld vanwege weer

Het betaald parkeren zou oorspronkelijk per 29 januari worden ingevoerd in het stadsdeel. Volgens de gemeente konden de verkeersborden door het weer beperkt worden geplaatst en moest er na een storm veel recht worden gezet van de borden.

De verwachting is dat het plaatsen van de borden en parkeerautomaten in de oostelijke zone volgende week afgerond is. De handhaving van het betaald parkeren start vermoedelijk vanaf 14 februari.

Vanaf volgende week kunnen automobilisten in de oostelijke zone, ook wel parkeerzone C genoemd, voor 3,25 euro per uur parkeren. Het betaald parkeren geldt zes dagen in de week van 9.00 tot 23.00 uur.