President van Harlem naar Haarlem voor ontmoeting met ondernemers

Dat maakt de gemeente Haarlem bekend. Vorig jaar begonnen Brewer en de burgemeester van Haarlem, Jos Wienen, met een samenwerking op economisch, cultureel en educatief gebied. Brewer is ook president van de wijk Harlem, wat valt onder het stadseel Manhattan in New York.

"Het is fantastisch dat zo’n stad met Haarlem verbonden is. Zo kunnen we nieuwe impulsen in Haarlem stimuleren op economisch en cultureel gebied", aldus burgemeester Wienen op de website van de gemeente. "En Haarlem en Harlem delen hun naam en een stukje geschiedenis. Op het gebied van culturele en economische vernieuwing zullen we met elkaar nieuwe geschiedenis schrijven."

Ondernemers die Brewer willen ontmoeten kunnen tussen 14.15 en 15.30 uur naar de lobby van het Amrath Frans Hals Hotel komen.