Man (19) met gestolen jas aangehouden in centrum Haarlem

Agenten controleerden de man rond 3.00 uur in een steeg. Hij was in het bezit van een jas, die naar eigen zeggen van een vriendin was. Er zaten echter spullen van een man in de zakken.

De Haarlemmer is vervolgens meegenomen naar het politiebureau. Later in de nacht zijn de agenten in contact gekomen met de eigenaar van de jas. Toen hij die nacht iets te drinken ging halen in een café, was zijn jas bij terugkomst verdwenen.

De politie onderzoekt de rol van de verdachte bij de diefstal.