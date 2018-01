'Automobiliste zoekt getuigen van verkeersongeluk met blok ijs'

Dat meldt het Haarlems Dagblad woensdag.

De politie meldde vorige week op Facebook dat het ongeluk op de A7 grote schade heeft veroorzaakt aan de personenauto. Het blok ijs is op de A7 tussen Wijdewormer en Purmerend-Zuid van de aanhanger afgegleden.

De vrouw vraagt om getuigen omdat zij nog niet in contact heeft kunnen komen met de vrachtwagenchauffeur. Hij is na het ongeval doorgereden in de richting van Hoorn. In de regionale krant zegt de vrouw dat ze denkt dat de schade in de tienduizenden euro's loopt.