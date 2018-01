Haarlem krijgt een echtscheidingshotel

Volgens GroenLinks, de initiatiefnemer, was behoefte aan tijdelijke, betaalbare woonruimte voor deze doelgroep.

"Het is tegenwoordig heel lastig om als alleenstaande een hypotheek te krijgen, zeker als je een bescheiden inkomen hebt. Veel stellen die eigenlijk uit elkaar zouden willen, blijven noodgedwongen onder een dak wonen", aldus raadslid Ziggy Klazes.

De huren van de in totaal achttien appartementen variëren van duizend tot vijftienhonderd euro. De bouw van het complex, NexT genaamd, is begonnen. De verwachting is dat de eerste appartementen in het laatste kwartaal van 2018 bewoond kunnen worden.