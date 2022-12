Woontoren met zeventien bouwlagen in Groningen - Zuid

De woontoren komt naast het Shell tankstation te staan, bij de afrit Groningen-Zuid. Het ontwerp voor het gebouw is gemaakt door Oever en Zaaijer (OZ) Architecten uit Amsterdam.



De bouw van de toren is gebaseerd op het tunnelbouwsysteem. Daarbij wordt een hulpconstructie gebruikt die wordt voorzien van wapening en wordt volgestort met beton. Een dag later worden de bakjes (het omhulsel) weer verwijderd. Het streven is om op deze manier een bouwlaag per week te kunnen maken. Op deze wijze kan er in een heel kort tijdsbestek - van ongeveer 17 weken - een enorm gebouw casco gebouwd worden. Onder andere de recentelijk gebouwde appartementen aan de Vrydemalaan zijn op dezelfde manier gebouwd.