Doorfietsroute van Zuidlaren naar Haren moet 11 kilometer aan fietspad opleveren

Doorfietsroutes zijn niet zomaar fietspaden. Dankzij een aantal pluspunten maken ze fietsen nog aantrekkelijker. Zo zijn de paden breed en dus comfortabel en zijn er onderweg geen of weinig verkeerslichten. Ook hebben fietsers zoveel mogelijk voorrang op kruispunten. Het wegdek is vlak, goed verlicht, wordt regelmatig onderhouden en de routes hebben prioriteit als er gestrooid wordt.



In de provincie Groningen liggen op dit moment al meerdere doorfietsroutes die dorpen als Bedum, Ten Boer, Zuidhorn en Haren verbinden met de stad Groningen. De doorfietsroute van Assen naar de stad is deels klaar. Het is de bedoeling dat uiteindelijk ook Zuidlaren aan dit rijtje kan worden toegevoegd.



De doorfietsroute van Zuidlaren naar Haren wordt zo'n 11 kilometer lang en start in het noordelijk deel van Zuidlaren. Van Zuidlaren loopt de route naar Midlaren en Noordlaren en vanaf daar naar Glimmen, Appelbergen of Onnen. In Haren sluit het fietspad aan op de doorfietsroute naar Groningen.



"De exacte route bepalen, is nog best een hele puzzel", zegt Jeroen Gaasterland, omgevingsmanager bij de provincie Groningen. "De route loopt namelijk hoe dan ook door waardevol cultuurhistorisch en archeologisch landschap. Je hebt dus ook te maken met belangenverenigingen die deze waarden koesteren en bewaken."