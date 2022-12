Groningen is populairste provincie op Funda in 2022

Afgelopen jaar werden er in totaal 840 miljoen zoekopdrachten op huizenplatform Funda gedaan. Groningen bleek de provincie waar men het liefst wilde wonen.

Hoewel de meeste huizen te koop stonden in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland, scoorde Groningen dus het hoogst. Ook Drenthe en Friesland waren populair.



Amsterdam eindigde bovenaan van de steden met het grootste aantal zoekopdrachten, gevolgd door Den Haag en Rotterdam.



Het meest bekeken huis stond in het Friese dorp Dronrijp. Het voormalig boswachtershuisje is alleen per boot bereikbaar en heeft geen aansluiting op nutsvoorzieningen. De afgelegen locatie trok de aandacht van veel bezoekers van de website. Inmiddels is de woning verkocht.



In de zoekopdrachten waren ook de gestegen huizenprijzen goed zichtbaar. Waar men vorig jaar nog op zoek ging naar woningen tot 300.000 euro, lag het gemiddelde dit jaar liefst een ton hoger.



Ook de energiecrisis bleef niet onopgemerkt. Het filter 'energielabel' werd dit jaar 142 procent vaker gebruikt dan vorig jaar. Vooral op label A werd veel gezocht, maar ook in huizen met label B en C was interesse.