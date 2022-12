Oliebollenactie voor stichting Lutje Geluk

De benefietactie is in samenwerking met Café de Klikspaan aan de Rabenhauptstraat 78 in Groningen. Voor het café bakt en verkoopt Dichtbij de oliebollen. Dit gebeurt op vrijdag 30 december tussen 12:00 en 19.00 uur. Naast de oliebollen is er ook snert, een broodje rookworst, warme chocolademelk en glühwein.



'Lutje' betekent 'klein' in het Gronings. Stichting Lutje Geluk maakt uitjes mogelijk voor gezinnen in Groningen die daar zelf geen financiële ruimte voor hebben. Dat doen ze met behulp van donaties in geld of natura. Gezinnen mogen zelf kiezen wat ze graag willen ondernemen en ontdekken en dan regelt Lutje Geluk de rest.



Het is de zesde keer dat Coöperatie Dichtbij de oliebollen-benefietactie organiseert. Bij de laatste editie, in 2019, werden er oliebollen gebakken voor Stichting Ambulance Wens. De coöperatie kon toen bijna 1250 euro aan hen doneren.



De oliebollen die gebakken worden zijn biologisch en kosten euro10,00 voor 10 stuks en euro13,00 voor 15 stuks. Er worden oliebollen mét en zonder rozijnen gemaakt. Je kunt ook van tevoren oliebollen bestellen door het bestelformulier in te vullen. De oliebollen kunnen dan op 30 december bij Café de Klikspaan worden opgehaald.