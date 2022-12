Reuzenrad aan de Ring: 'London Eye' van Groningen

Het Reuzenrad - de London Eye van Groningen - draait tot en met 31 december elke dag van 11.00 tot 21.00 uur, behalve op Oudejaarsdag. Het reuzenrad is dan van 12.00 tot 17.00 uur geopend.



Het reuzenrad staat aan de Brailleweg op de plek van de Julianabrug, pal naast de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal. De attractie is een soort kerstcadeautje voor de stad, afkomstig van onder andere Combinatie Herepoort, Aanpak Ring Zuid en Groningen Bereikbaar.



Een ritje in het rad kost 2 euro. De opbrengt daarvan gaat naar het Beatrix Kinderziekenhuis in de stad.



Let op: kaartjes moet je vooraf online reserveren.