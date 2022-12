Roald Dahl Festival van 28 t/m 30 december in Forum Groningen

In de filmzalen duik je in Roald Dahls De GVR, The Witches (de versie uit 2020), Gruwelijke Rijmen, Fantastic Mister Fox en Esio Trot - stuk voor stuk films die je meer dan eens gezien moet hebben. Maar er is meer: Dolfje Weerwolfje, Wallace & Gromit, Nelly Rapp en Yuku en de Himalayabloem. Er zijn kinderfilms voor alle leeftijden, maar ook films die iets meer moed vereisen (hoe kan het ook anders bij Roald Dahl), voor de iets oudere kinderen.



Naast kinderfilms is er een bomvol programma met workshops en voorstellingen: Circus Santelli, de Mega-Leuke Kookshow, goochelen met Nico met z'n kliko en De Grote Reptielen Feit & Fabel Quiz met Sterrin Smalbrugge. Er is een snoepwerkplaats, je kunt je gruwlelijk laten schminken of je in de trapeze van Santelli wagen. Er is gewoonweg geen reden om je te vervelen in de lange dagen tussen Kerst en oud & nieuw, in het Forum kun je de hele dag je hart ophalen!



Roald Dahl Festival

Woensdag 28 t/m vrijdag 30 december

Forum Groningen, Nieuwe Markt 1, 9712 KN Groningen

Informatie, programma en tickets (wees op tijd, er zijn al workshops uitverkocht) op forum.nl/roalddahl. Stadjerspashouders krijgen korting en betalen euro 2,50 voor workshops en euro 5,50 voor films.