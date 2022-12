Groningen Digital Business Centre brengt interactief digitaal boek uit

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het GDBC is het ontwikkelen, delen en overdragen van kennis op het gebied van digitaa ondernemen en data analyse. Als zodanig heeft het kenniscentrum onderzoek op dit gebied toegankelijker gemaakt door sinds 2020 talloze papers over digitale transformatie te publiceren en deze breed beschikbaar te maken voor het grote publiek. De GDBC heeft deze papers nu gebundeld in het boek.



De PDF van het boek is nu online beschikbaar en er is een beperkte oplage gedrukte exemplaren.



Het boek schetst hoe digitale transformatie en digitale technologieën waarde creëren voor bedrijven en organisaties, en zo het gat dichten in de kennis over dit onderwerp. Het boek gaat in op onderwerpen als digitale bedrijfsmodellen en platforms, digitaal bestuur en blockchain, AI, robotica en digital twins.



Het handboek maakt actuele kennis van digitale transformatie toegankelijk voor professionals en biedt inzichten van experts uit verschillende domeinen. Elk hoofdstuk vat de belangrijkste bevindingen en belangrijkste implicaties van het onderzoek samen.



Het boek is samengesteld door Bas Baalmans (projectleider GDBC), Nicolai Fabian (onderzoeker GDBC) en Thijs Broekhuizen (onderzoeker GDBC) en bevat zowel hoofdstukken geschreven door wetenschappers van verschillende universiteiten wereldwijd en hoofdstukken die samenwerkingen zijn met zakelijke professionals van bedrijven als IBM en DVJ Insights.



Op 22 december overhandigde de redactie een exemplaar van het boek aan Jouke de Vries, de voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen.