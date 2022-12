Aardbeving van 1,9 op schaal van Richter bij Froombosch

Bij Froombosch is in de nacht van donderdag op vrijdag een aardbeving geweest. Volgens het KNMI had de schok een kracht van 1.9 op de schaal van Richter.

De beving vond rond 4 uur plaats. Op Twitter meldden meerdere mensen dat ze schok hadden gevoeld. "Als een explosie onder de grond", zo omschreef bijvoorbeeld burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen. Groningen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen Blijf met meldingen op de hoogte

