Aftelmoment op Grote Markt in Groningen in nieuw jasje

Van 27 tot en met 30 december fungeert de gevel van het stadhuis als een groot projectiescherm met Groningse beelden. Op 31 december is er vanaf 17.00 een gratis gevarieerd programma met prachtige Groningse poëzie, rockende bands, Groningse volksmuziek, cabaret en dans op een groot podium.



Met het evenement 'Groningen Telt Af' hoopt de organisatie de stad Groningen op de kaart te zetten als dé plek voor spectaculaire evenementen rondom de jaarwisseling. Van rockende bands tot prachtige poëzie, voor ieder wat wils, is de gedachte.



Tegelijkertijd biedt het aftellen een samenzijn voor Groningers waar veiligheid en gezelligheid hoog in het vaandel staan. Een nieuwe Groningse traditie in een vuurwerkvrij centrum.



Bij Groningen Telt Af op 31 december komen onder andere The Vices, Inge Van Calkar, Poetry By Night, Tik Tok Tammo, Wat Aans, Fred Goverde, Lucas en Gea, Matoya, DJ Arnoud en nachtburgemeester Merlijn Poolman. Olaf Vos verzorgt de presentatie.