Groningse energiecoöperaties schrijven brandbrief aan Provinciale Staten

Kleinschalige verduurzamingsprojecten zitten in de problemen nu bekend is geworden dat de het Provinciale energiefonds, Fonds Nieuwe Doen, is uitgeput. Daar komt bij dat er ook geen beeld is of en wanneer het Fonds weer gevuld wordt.



In de brief roepen initiatiefnemers Hotze Hofstra en Musetta Blaauw, ondersteund door diverse lokale energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties, de provincie Groningen op om zo spoedig mogelijk werk te maken van het probleem en een nieuw budget beschikbaar te stellen.



Coöperatie GOED, het burgerinitiatief van Hotze en Musetta, werkt momenteel onder andere aan de verduurzaming van Landgoed Nienoord in Leek. Alleen de financiering rest nog om de circa 1000 zonnepanelen te gaan plaatsen. De tijd dringt want voor de start van het broedseizoen op 15 maart moeten de werkzaamheden gereed zijn.



De projecten van coöperatie GOED zijn volgens de initiatiefnemers van de brandbrief slechts enkele voorbeelden van de verduurzamingsprojecten die leunen op de financiering vanuit Fonds Nieuwe Doen. Het risico op vertraging is daardoor groot, waarbij de druk op de energielasten van deze en vele andere maatschappelijke organisaties blijft toenemen.